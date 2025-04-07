“الحكومة العراقية” تُعلن صرف رواتب الموظفين لشهر إبريل 2025 في هذا الموعد

بعد أن تم تبكير موعد صرف الموظفين في العراق لشهر مارس الماضي، وذلك قبل إجازة عيد الفطر المبارك، بدأت عمليات البحث تزداد حول موعد صرف رواتب موظفي القطاعين المدني والعسكري عن شهر أبريل 2025، خاصة وأن الكثير من المواطنين يُعانون بإنتهاء رواتبهم عن الشهر الماضي، بسبب تكاليف ومستلزمات العيد، التي أخذت جزء كبير من رواتبهم، وعليه سنوضح لكم موعد صرف رواتب الشهر الجديد المتوقع خلال السطور التالية.

موعد صرف رواتب الموظفين في العراق

أكدت وزارة المالية العراقية، أن موعد صرف رواتب الموظفين يوافق يوم 23 من كل شهر ميلادي ما لم يكون عُطلة أو إجازة في دولة العراق، مضيفة بأن يوم 23 يوافق الأربعاء وهو يوم عمل رسمي داخل مختلف الوزارات والمؤسسات العاملة في دولة العراق، وعليه فإن موعد صرف رواتب الموظفين عن الشهر الجديد يوافق يوم 23-4-2025، فيما يتمكن كافة المستفيدين من صرف رواتبهم عبر مختلف المنافذ والصرافات الألية المنتشرة في كافة المحافظات.

استعلام رواتب الموظفين شهر مايو

ويمكنك الاستعلام عن رواتب الموظفين لشهر مايو 2025 بما يشمل القطاعين المدني والعسكري، وفقًا للخطوات المتمثلة في التالي:-