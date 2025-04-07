800 دينار سجلي حالاً.. كيفية التسجيل في منحة المرأة الماكثة بالبيت بالجزائر والشروط اللازمة للمنحة 2025

تبحث بعض المواطنات الجزائريات على كيفية التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت بالجزائر حيث توفر لهم الوكالة الوطنية للتشغيل بالجزائر تلك المنحة بقيمة 800 دينار جزائري لذلك تريد العديد من النساء الغير عاملات بالقطاع الخاص أو الحكومي الحصول على منحة المرأة الماكثة في البيت.

ما هي خطوات التسجيل في منحة المرأة الماكثة بالبيت بالجزائر

بداية زيارة موقع الوكالة الوطنية للتشغيل

ثم توجهي إلى الموقع الرسمي للوكالة الوطنية للتشغيل بالجزائر.

إنشاء حساب أو تسجيل الدخول.

ثم قومي بإنشاء حساب جديد إذا لم يكن لديك حساب مسبق.

أدخلي المعلومات الشخصية ثم اختاري نوع الخدمة وهي منحة المرأة الماكثة في البيت.

ثم إرفاق الوثائق اللازمة للمنحة ثم تقديم الطلب

اضغطي على زر “تقديم الطلب” بعد رفع الملفات.

احتفظي برقم التسجيل لتتبعي حالة الملف.

بذلك يتم التسجيل في منحة المرأة الماكثة بالبيت في الجزائر لدى الوكالة الوطنية للتشغيل.

ما هي شروط طلب المنحة في الجزائر

إليكم جميع شروط طلب منحة المرأة الماكثة بالبيت في الجزائر كما يلي: