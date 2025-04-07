شهادات البنك الأهلي الجديدة.. استثمر فلوسك صح

يقدم قطاع البنوك باقة كبيرة من الشهادات الاستثمارية، ليكون البنك الأهلي من أبرز وأعرق البنوك التي تقدم هذه الشهادات بعائد ادخاري كبير، ويكون ذلك تزامنًا مع اجتماع البنك المركزي المرتقب التي سيوافق يوم الأربعاء 17 من شهر أبريل 2025 من أجل مراجعة أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

شهادات البنك الأهلي الجديدة

من أبرز الشهادات التي يقدمها البنك الأهلي المصري أمام كافة عملائه، بما يتمكنوا من الحصول على عوائد شهرية وسنوية هائلة مقارنة بحجم الأموال التي يقومون بضخها، وفقًا لما يلي:-

شهادة ادخار بعائد 21.5%.

في حالة إذا قمت باستثمار 250 ألف جنيه بهذه الشهادة يكون العائد 4479 جنيهًا، لتكون شهادة ذات عائد ادخاري مناسب.

كما يقدم البنك شهادات أخرى مثل عائد الـ 23.5% شهريًا أو 23% يوميًا، وكذلك شهادة بعائد ربع سنوي يصل إلى 27%.

في حالة استثمارك لشهادة بقيمة 100 ألف جنيه من نوع 27% يتم الحصول على عائد سنوي يبلغ قيمته 27 ألف جنيه، بما يُضاف إليه أصل الشهادة، ليكون الإجمالي 127 ألف جنيه.

فائدة البنك المركزي المصري

وفي أخر اجتماع للسياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصري، فإنه تم تحديد سعر الفائدة كونها الأداء الرئيسية للسيطرة على التضخم، فيما قررت في اجتماعها الأخير بتثبيت سعر الفائدة لـ 27.5% و28.25% الإيداع والإقراض على الترتيب، وهو ما أبدى مراجعته البنوك الحكومية والخاصة بإطلاق شهادات جديدة وحذف شهادات أخرى، في مسايرة من البنوك لتواكب أسعار الفائدة المحددة من قبل المركزي المصري.