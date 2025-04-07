الزيادة مستمرة.. سعر الدولار أمام الجنيه المصري نهاية تعاملات اليوم

شهدت أسعار الدولار حالة من الارتفاع الملحوظ على مدار الساعات الماضية، ومازالت الزيادة مستمرة إلى الآن، فيما أن متوسط سعر العملة الأجنبية بلغ نحو 51.34 جنيه شراء في أغلب البنوك الحكومية والخاصة، ويمكنك التعرف على أخر تحديث لسعر الدولار أمام العملة المصرية، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري

مع أخر تحديثات تمت على سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، فجاء وفقًا لما يلي:-

وصل سعر الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي إلى 51.62 جنيه شراء، وبيع 51.72 جنيه.

بينما سجل الدولار في البنك الكويتي نحو 51.34 جنيه للشراء، وللبيع 51.40 جنيه.

أما عن العملة الأجنبية في بنك كريدي أجريكول بلغ نحو 51.35 جنيه للشراء، وللبيع 51.45 جنيه.

أما عن سعر الدولار داخل بنك اتش اس بي سي وصل لـ 51.36 جنيه شراء، وبيع 51.46 جنيه.

ناهيك عن وصول سعر الدولار أمام الجنيه في بنك تنمية الصادرات لـ 51.35 جنيه للشراء، وللبيع 51.45 جنيه.

تحديثات العملة الأجنبية أمام الجنيه

ولمعرفة باقي التحديثات التي تمت على العملة الأجنبية أمام الجنيه، مع استمرارية الزيادة التي تتم بمختلف البنوك الحكومية والخاصة، فجاءت كما يأتي:-