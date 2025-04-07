بعد إلغاء القنوات.. تحديث تردد قناة وناسة الجديد اليوم على القمر الصناعي

حازت قناة وناسة أطفال على إعجاب ملايين المتابعين بمختلف الدول العربية، نظير ما تقدمه القناة من محتوى طفولي وكرتوني مميز، ناهيك عن المحتوى التعليمي والتثقيفي التي تقوم القناة ببثه على مدار الـ 24 ساعة، فيما تقدم القناة شخصية لولو المحبوبة أمام ملايين الأطفال، ويمكنك التعرف على أخر تحديث تم على تردد القناة سواء على النايل سات أو العرب سات، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

تردد وناسة أطفال الحديث 2025

أما عن المعلومات الخاصة بتثبيت التردد الجديد لقناة وناسة أطفال، وفقًا لما نص على النحو التالي:-

قمر صناعي حديث النايل سات.

ترددها يكون 11430.

بينما استقطابها عمودي.

معامل تصحيح الخطأ للقناة “3/4”.

معدل الترميز يكون “27500”.

تثبيت وناسة أطفال الأخر

ولمعرفة التردد الأخر لقناة وناسة أطفال الناقلة لكل ما هو جديد وحصري في عالم الطفل والكرتون، وفقًا للبيانات التالية:-

القمر الصناعي الأخر العرب سات.

تردد القناة يكون 11270.

بينما استقطابها رأسي.

معامل ترميز وناسة 27500.

أغاني وناسة لولو الجديد

وعن أشهر ما تقدمه قناة وناسة من أغاني ترفيهية مميزة على مدار الـ 24 ساعة دون توقف، فجاءت كما يلي:-

لولو صارت شرطية يا ناس.

ميدو ضرب لولو.

الشرطة قبضت على جاكر.

لولو عايزة ماما.

يا لولو في نونو.

لولو في المول يا نونو.

شو بيقولوا الحيوانات.

ميزات قناة وناسة أطفال

أما عن المميزات التي يمكنك معرفتها عند تثبيت قناة وناسة أطفال، فجاءت كما يأتي:-