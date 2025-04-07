اسعار السجائر اليوم الإثنين 7-4-2025

أسعار السجائر، من أكثر المواضيع بحثًا في الوقت الحالي، على غرار التوقعات التي تُشير بتعديل أسعارها في غضون الفترة القادمة، فيما أن الأسعار شهدت حالة من الثبات مع نهاية تعاملات اليوم الإثنين الموافق 7 من شهر أبريل 2025 بمختلف المحلات المعنية ببيع السجائر والتبغ، وفقًا لما نوضحه لكم في مقال اليوم.

أسعار السجائر اليوم

جاءت أسعار السجائر مع أخر تحديثات تمت عليه، وفقًا لما نص على النحو الأتي:-

وصل سعر كليوباترا بوكس إلى 34.72 جنيهًا.

فيما سجل سعر كليوباترا كينج سايز نحو 34.72 جنيهًا.

بالإضافة إلى أن علبة سجائر سوفت كوين سجلت نحو 34.72 جنيهًا.

كما بلغ سعر السجائر من النوع “مارلبوروكرافتد” نحو 74 جنيهًا.

ناهيك عن وصول سعر السجائر من النوع “مارلبورو أحمر” إلى 84 جنيهًا.

أسعار السجائر الان في المحلات

كما أن أسعار السجائر بمختلف أنواعها في المحلات التجارية، وفقًا للأتي:-

وصل سعر السجائر من النوع “وينستون أزرق” إلى 60 جنيهًا.

نظير أن السجائر من نوع “وينستون سيلفر” بلغ نحو 60 جنيهًا.

بالإضافة إلى أن السجائر “مونديال” وصل إلى 35 جنيهًا للعلبة الواحدة.

حتى أن سعر عبوات HEETS Selections سجل نحو 69 جنيهًا.

سبب ارتفاع سعر السجائر

وفي سياق متصل قال إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان والسجائر في اتحاد الصناعات، أن سبب ارتفاع سعر السجائر يأتي نظير تطبيق القيمة المضافة التي زادت مؤخرًا بنسبة 12%، ناهيك عن عمليات الإنتاج التي على إثرها تتم الزيادة الخاصة بالسجائر بمختلف أنواعها في المحلات التجارية.