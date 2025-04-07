عرض مسلسل صلاح الدين الأيوبي الحلقة 51 في هذا الموعد.. ثبت القنوات الناقلة الان

ينتظر الكثير من عشاق صلاح الدين الأيوبي، موعد بث الحلقة الجديدة من المسلسل، كونه من أهم المسلسلات التاريخية والأكثر واقعية، التي حاز على شعبية كبيرة في الآونة الأخيرة، بالإضافة إلى عمليات البحث التي زادت حول موعد عرض المسلسل لهذا الأسبوع، وهو ما نوضحه لكم في مقال اليوم.

موعد عرض مسلسل صلاح الدين الأيوبي

بعد تأجيل حلقة الأسبوع الماضي من مسلسل صلاح الدين الأيوبي، فإن موعد عرض الحلقة الجديدة لهذا الأسبوع جاءت على النحو التالي:-

يتم بث الحلقة الجديدة من المسلسل اليوم الإثنين في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة غير مترجمة إلى العربية.

كما يتم عرضها اليوم في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت السعودية باللغة التركية.

نظير أنه يمكنك متابعة الحلقة على مواقع التواصل الاجتماعي.

حتى أن الحلقة يتم إعادتها غدًا الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

ثبت تردد قناة الفجر الجزائرية

هناك بعض المعلومات الهامة لكي تقوم بتثبيت التردد الجديد لقناة الفجر الجزائرية الناقلة لمسلسل صلاح الدين الأيوبي، وفقًا لما يلي:-

القمر الصناعي للقناة النايل سات.

ترددها الحديث 11034.

بينما استقطابها يكون أفقي.

معامل تصحيح الخطأ ¾.

معامل الترميز لقناة الفجر الجزائرية “27500”.

خطوات تنزيل قناة الفجر الجزائرية

هناك بعض الخطوات لكي تقوم بتثبيت قناة الفجر الجزائرية، وفقًصا للأتي:-