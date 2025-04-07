اوو كاش.. بنك أمدرمان الوطني يصدر تحذيرات هامة لعملائه

يعتبر بنك أمدرمان الوطني من أبرز البنوك السودانية التي حازت على شهرة كبيرة في الفترة الأخيرة، حيث إن البنك يوفر المزيد من الخدمات المصرفية المختلفة، ناهيك عن أن البنك قام بإصدار بعض التنبيهات الهامة التي تُحافظ بها على حسابات العملاء سواء كانوا مقيمين أو مغتربين، وفقًا لما نوضحه لكم في مقال اليوم.

تعليمات هامة من بنك أمدرمان الوطني

وحدد بنك أمدرمان الوطني بعض التعليمات الهامة التي يجب مراعاتها من قبل العملاء الذين يمتلكون حسابات بنكية داخل البنك، وفقًا لما نص على النحو الأتي:-

يجب الالتزام بتحديث البيانات الشخصية الخاصة بالعملاء بشكل دوري.

ألا يتم تداول أي معلومات خاصة بحساب العملاء على صفحات التواصل الاجتماعي أو غير ذلك.

كذلك التواصل مع القنوات الرسمية التابعة لبنك أمدرمان الوطني دون غيرها.

إبلاغ خدمة العملاء في حالة إذا وجد هاكرز أو اختراق لحسابك البنكي من أجل الحفاظ عليه.

التأكيد من أن تطبيق اوو كاش غير مراقب والتأكد من الخروج منه عند الانتهاء مباشرة.

خطوات فتح حساب بنك أمدرمان الوطني

أما عن الخطوات الواجب مراعاتها لكي تقوم بفتح حساب داخل بنك أمدرمان الوطني، وفقًا لما يلي:-