من البيت.. خطوات فتح حساب بنك الخرطوم أونلاين بالرقم الوطني فقط دون زيارة الفرع

أثارت خدمة فتح حساب جديد داخل بنك الخرطوم شغف العديد من المواطنين السودانيين، كونها من أهم الخدمات المقدمة أمام العملاء الجدد سواء المقيمين أو المغتربين راغبي امتلاك حساب بنكي جديد، ناهيك عن أن ذلك يكون أون لاين دون الحاجة إلى زيارة الفرع، وفقًا لبعض الإجراءات الهامة التي نوضحها لكم في مقال اليوم.

فتح حساب بنك الخرطوم أونلاين

قم بإتباع بعض الخطوات التي تؤهلك من أجل فتح حساب داخل بنك الخرطوم أونلاين دون الحاجة إلى زيارة الفرع أمام كافة العملاء المتقدمين سواء كانوا مقيمين في دولة السودان أو خارجها، وفقًا لما يلي:-

يجب أن تقوم بفتح الموقع الرسمي لبنك الخرطوم عبر الإنترنت.

مع إمكانية تسجيل الدخول إلى صفحة الخدمات.

بحيث تتمكن من اختيار الخدمة المناسبة لكل عميل متقدم.

قم بعدها بكتابة المعلومات الشخصية الخاصة بالعميل المتقدم.

فيما ستتمكن من التأكيد على صفحة البيانات المُدخلة.

الموافقة على سياسة خصوصية البنك.

النقر في النهاية على زر “إرسال الطلب”.

حتى تتلقى رسالة بنجاح فتح حساب داخل بنك الخرطوم.

مزايا فتح حساب داخل بنك الخرطوم

وعن المزايا التي يمكنك التعرف عليها عند فتح حساب داخل بنك الخرطوم أمام كافة العملاء الجدد المتقدمين، وفقًا لما يأتي:-