استقبل حالا.. تردد قناة طيور الجنة الجديد نايل سات وعرب سات لمتابعة برامج الأطفال بجودة عالية HD

زاد البحث خلال الساعات الماضية للتعرف على تردد قناة طيور الجنة الجديد 2025 عبر النايل سات والعرب سات، حيث تعد القناة من القنوات المتميزة والمخصصة التي تقدم محتوى مناسب للأطفال لكافة الفئات العمرية في جميع أنحاء العالم، وتقدم القناة محتوى ترفيهي وتعليمي مميز يعمل على تنمية مهارات الأطفال والقيم الإيجابية لديهم.

تردد قناة طيور الجنة الجديد

يمكن ضبط تردد قناة طيور الجنة الجديد لمتابعة البرامج والأغاني وذلك عبر إدخال الترددات الآتية:

التردد هو 11393.

الاستقطاب عمودي.

الترميز يكون 27500.

تصحيح الخطأ 3/4.

تردد طيور الجنة 2025 على القمر عرب سات

كما يمكن ضبط التردد الخاص بالقناة على القمر عرب سات وذلك من خلال البيانات المقبلة:

التردد هو 11310.

الاستقطاب عمودي.

الترميز يكون 27500.

تصحيح الخطأ 2/31.

كيفية استقبال تردد قناة طيور الجنة من خلال جهاز التليفزيون

فيما أنه يمكن استقبال تردد قناة طيور الجنة من خلال جهاز التليفزيون عبر اتباع الخطوات التالية: