رسميا الان.. موعد صرف معاشات مايو لجميع الفئات وفقاً لهيئة التأمينات الاجتماعية

زاد البحث خلال الساعات القليلة الماضية للتعرف على موعد صرف معاشات مايو 2025 وكذلك ميعاد صرف زيادة المعاشات الجديدة، حيث ينتظر المستفيدين ميعاد صرف المعاش للشهر المقبلة، ويذكر إن عملية صرف مستحقات شهر أبريل قد انتظمت قبل حلول إجازة عيد الفطر المبارك اي بدء من يوم 25 مارس الماضي وذلك من خلال أماكن الصرف المختلفة.

موعد صرف معاشات مايو

أوضحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في مصر، بأن موعد صرف معاشات مايو 2025 ستبدأ من يوم الخميس الأول لشهر مايو المقبل 2025 ويستمر حتى نهاية الشهر المقبل، ويمكن الصرف عبر ماكينات الصراف الآلي ATM في كافة المحافظات، وكذلك من خلال فروع البنوك المتواجدة في كافة الأنحاء، وأيضا عبر منافذ شركة فوري، ومن خلال المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة، وكذلك عبر مكاتب البريد المصري، وأشارت الهيئة بأن موعد الزيادة الجديدة ستكون بدء من شهر يوليو المقبل للعام الحالي وتكون بنسبة تصل إلى 15%.

كيف تستعلم عن المعاش بالرقم القومي في مصر 2025

يمكن لأصحاب المعاشات الاستعلام عن قيمة المعاش بالرقم القومي 2025 عبر الدخول على موقع هيئة التأمينات الاجتماعية، ومن ثم يتم اتباع الخطوات التالي تمثلت على النحو الآتي: