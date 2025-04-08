الان.. تردد قناة MBC3 علي النايل سات وعرب سات بجودة عالية HD

يعتبر تردد قناة MBC3 الجديد 2025 من أكثر ما يبحث عنه الجميع الفترة الماضية، وذلك لأن تلك القناة تكون من أبرز القنوات الترفيهية والتعليمية المخصصة للأطفال في العالم العربي، حيث تقدم القناة محتوى متميز يجمع ما بين التعليم والترفيه ويناسب كافة الأعمار وتقدم العديد من البرامج والرسوم المتحركة والأفلام والمسابقات التي تكون بجودة عالية وبذلك ليتمكن المتابعين من الاستمتاع بالمحتوى المتنوع.

تردد قناة MBC3 الجديد 2025

يمكن ضبط تردد قناة MBC3 على الأقمار الصناعية لمتابعة المحتوى المتميز والمسلسلات والأفلام الكرتونية، وجاء أخر تحديث لتردد القناة على الأقمار الصناعية لتتمثل على النحو التالي:

القمر الصناعي نايل سات، التردد هو 11470، الاستقطاب يكون أفقي، ومعدل الترميز 27500، أما عن تصويب الخطأ هو 5/6.

القمر الصناعي نايل سات، التردد هو 12284، الاستقطاب يكون عمودي، ومعدل الترميز 27500، أما عن تصويب الخطأ هو 3/4.

كيفية ضبط قناة MBC3 على جهاز التليفزيون

فور التعرف على تردد القناة على النايل سات والعرب سات، يمكن ضبط تردد قناة MBC3 بسهولة من خلال اتباع الخطوات الأتية: