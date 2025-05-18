“علم ومغامرة بدون فواصل” تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي 2025 National Geographic وتفاصيل تشغيل القنــاة بسهولة

عبدالله عربي تاريخ النشر تصنيف تردد القنوات
“علم ومغامرة بدون فواصل” تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي 2025 National Geographic وتفاصيل تشغيل القنــاة بسهولة
تردد ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي 2025

يبحث العديد من الأشخاص الفترة الماضية عن تردد ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي 2025، حيث تكون قناة National Geographic من أبرز القنوات الوثائقية المتميزة والتي تمكنت من الحصول على متابعة كبيرة في كافة أنحاء الوطن العربي، وتقدم لقناة محتوى مميز في كل من مجال الطبيعة والفضاء والتاريخ والعلوم، وتعرض القناة لبرنامج أسرار الكواكب، وبرنامج حروب الهندسة، وبرنامج تحقيقات الكوارث الجوية، وبرنامج العالم الجليدي، وبرنامج كوكبنا العجيب

تردد ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي 2025

يمكنكم الآن ضبط تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي 2025 عبر كافة الأقمار الصناعية من خلال الترددات المقبلة:

  • يكون القمر الصناعي نايل سات، والتردد هو 11411، بينما الاستقطاب أفقي، ومعدل الترميز 30000، أما تصحيح الخطأ هو 3/4 بجودة عالية اتش دي HD.
  • يكون القمر الصناعي عرب سات، والتردد هو 11804، بينما الاستقطاب أفقي، ومعدل الترميز 27500، أما تصحيح الخطأ هو 3/4 بجودة عالية اتش دي HD.
  • يكون القمر الصناعي ياه سات، والتردد هو 11938، بينما الاستقطاب أفقي، ومعدل الترميز 27500، أما تصحيح الخطأ هو 5/6 بجودة عالية اتش دي HD.

كيفية ضبط قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديدة على جهاز الاستقبال

  • في البداية الدخول على الاعدادات في جهازك، ثم اختيار خانة التثبيت.
  • بعد ذلك النقر على تثبيت يدوي وإضافة تردد جديد، ثم متابعة.
  • من ثم تحديد القمر الصناعي، وكتابة التردد والضغط على بحث.
  • أخيرا انتظر لتظهر أمامك القناة، قم بالنقر على حفظ وبذلك ستضاف لجهاز الاستقبال الخاص بك.
معلومات الكاتب
عبدالله عربي

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