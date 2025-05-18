“علم ومغامرة بدون فواصل” تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي 2025 National Geographic وتفاصيل تشغيل القنــاة بسهولة

يبحث العديد من الأشخاص الفترة الماضية عن تردد ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي 2025، حيث تكون قناة National Geographic من أبرز القنوات الوثائقية المتميزة والتي تمكنت من الحصول على متابعة كبيرة في كافة أنحاء الوطن العربي، وتقدم لقناة محتوى مميز في كل من مجال الطبيعة والفضاء والتاريخ والعلوم، وتعرض القناة لبرنامج أسرار الكواكب، وبرنامج حروب الهندسة، وبرنامج تحقيقات الكوارث الجوية، وبرنامج العالم الجليدي، وبرنامج كوكبنا العجيب

تردد ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي 2025

يمكنكم الآن ضبط تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي 2025 عبر كافة الأقمار الصناعية من خلال الترددات المقبلة:

يكون القمر الصناعي نايل سات، والتردد هو 11411، بينما الاستقطاب أفقي، ومعدل الترميز 30000، أما تصحيح الخطأ هو 3/4 بجودة عالية اتش دي HD.

يكون القمر الصناعي عرب سات، والتردد هو 11804، بينما الاستقطاب أفقي، ومعدل الترميز 27500، أما تصحيح الخطأ هو 3/4 بجودة عالية اتش دي HD.

يكون القمر الصناعي ياه سات، والتردد هو 11938، بينما الاستقطاب أفقي، ومعدل الترميز 27500، أما تصحيح الخطأ هو 5/6 بجودة عالية اتش دي HD.

كيفية ضبط قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديدة على جهاز الاستقبال