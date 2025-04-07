الحق شوف أسمك فورا.. أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة جميع المحافظات عبر منصة مظلتي

يهتم العديد من الأشخاص بالتعرف على كيفية الاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة لعام 2025، حيث يمكن للمستفيدين في دولة العراق التعرف على أسماء المشمولين بالدعم إلكترونيا عبر منصة مظلتي الإلكترونية، ويأتي ذلك في إطار الجهود التي تقوم بها الحكومة للتسهيل على كافة المواطنين الحصول على الدعم الذي يساهم بتحسين مستواهم المعيشي والاجتماعي.

أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2025

يمكن للمواطنين الاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة من خلال اتباع النقاط التي تمثلت فيما يلي:

قم بالدخول على منصة مظلتي الإلكترونية.

قم الآن بكتاية الاسم ورمز المرور لتتمكن من تسجيل الدخول.

اختيار القائمة الرئيسية، ثم النقر على أيقونة الرعاية الاجتماعية.

إدخال البيانات اللازمة في الحقول الفارغة أمامك.

تحديد رقم الدفعة وكذلك يتم اختيار المحافظة التابع لها المستفيد.

من ثم يتم النقر على متابعة، وبذلك سيتم التأكد من البيانات التي تم كتابتها بشكل دقيق.

أخيرا قم بالضغط على أيقونة بحث، وانتظر ثواني لتظهر أمامك النتيجة.

الشروط المطلوبة لاستحقاق دعم الرعاية الاجتماعية في العراق 2025

حددت وزارة العمل والشئون الاجتماعية الشروط المطلوبة لاستحقاق دعم الرعاية الاجتماعية في العراق 2025 والتي تمثلت كالتالي: