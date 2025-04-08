اخيرا وبعد انتظار.. موعد مسلسل عثمان الحلقه 187 والقنوات الناقلة Kuruluş Osman

يهتم الجمهور بالتعرف على موعد مسلسل عثمان الحلقه 187 وجاء ذلك تزامنا مع إعلان الشركة المنتجة للمسلسل عن تأجيل موعد عرضها والمقرر لها يوم الأربعاء الماضي الموافق 2 أبريل الحالي تزامنا مع عقد مباراة هامة في بطولة كأس تركيا، لذلك فقد أصدرت قرار بأن يتم تأجيل عرض الحلقة لمدة أسبوع أي تكون الأربعاء المقبل، حيث تعتبر تلك المسلسل من أهم المسلسلات التركية التي تمكنت من الحصول على شعبية كبيرة وذلك لأن أحداثها تدور حول تأسيس الدولة العثمانية وتمزج الأحداث لتكون ما بين بعض من الوقائع والخيال.

موعد مسلسل عثمان الحلقه 187

من المقرر بأن يكون موعد مسلسل عثمان الحلقه 187 الموسم السادس، يوم الأربعاء القادم الموافق 9 أبريل الحالي على شاشة قناة ATV التركية مدبلجة وتكون في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت دولة تركيا وفي تمام الساعة 7 مساء بتوقيت دولة مصر، بينما تعرض الحلقة يوم الخميس القادم الموافق 10 أبريل الحالي على شاشة قناة الفجر الجزائرية مترجمة وتكون في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت دولة مصر، كما تعرض المسلسل على قناة اليرموك الأردنية يوم الخميس المقبل أيضا وتكون مترجمة للغة العربية وتذاع الساعة 10 مساء بتوقيت دولة مصر.

تردد القنوات الناقلة لأحداث الحلقة 187 من مسلسل قيامة عثمان

يمكن ضبط تردد القنوات الناقلة لأحداث الحلقة 187 من مسلسل قيامة عثمان عبر إدخال الترددات الآتية في جهاز الريسيفر:

قناة ATV التركية

نايل سات.

10796.

أفقي.

27500.

التصويب 5/6.

قناة الفجر الجزائرية

نايل سات.

12034.

أفقي.

27500.

التصويب 5/6.

قناة اليرموك الأردنية