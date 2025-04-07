اندوريد و IOS :: رابط تسجيل الهواتف المحمولة غير المسجلة والمهربة عبر تطبيق تليفوني telephony.gov.eg

زاد البحث الدقائق الماضية للتعرف على كيفية تسجيل الهواتف المحمولة غير المسجلة والمهربة والخطوات المطلوبة، وذلك تزامنا مع انتهاء التسجيل اليوم الإثنين الموافق 7 أبريل 2025 بشكل رسمي وفقا لما أعلنه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، حيث جاء ذلك القرار من أجل تقنين أوضع الهواتف سواء غير مسجلة أو مهربة ويعمل على حماية جهازك من التعرض لانقطاع الخدمة، كما أنه بناء على ذلك فيجب استكمال الضوابط المطلوبة ليتم تجنب حدوث أي مشاكل بوقت لاحق.

تسجيل الهواتف المحمولة غير المسجلة والمهربة

تمثلت الخطوات المطلوبة لتسجيل الهواتف المحمولة غير المسجلة والمهربة لتكون على النحو التالي:

يجب الدخول على تطبيق تليفوني وهو المخصص من أجل تسجيل الجهاز وكذلك الاستعلام عن الرسوم.

ثم قم بسداد الرسوم المستحقة، وبعد ذلك الضغط على متابعة لتحصل على رسالة عبر هاتفك.

قم الآن باستكمال الضوابط الخاصة بسداد الرسوم، علما أنه لا يتم تسديد رسوم سوى في حالة حصولك على رسالة على الهاتف المحمول.

أما في حالة كنت قادم من الخارج ويكون معاك هاتف، ففي تلك الحالة يتم تسجيله من خلال التطبيق فورا أو عبر مأمورية الجمارك بالمطار.

طريقة حساب رسوم تسجيل الهواتف المحمولة سواء المهربة أو غير مسجلة