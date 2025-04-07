الجقي خزني ياست الكل.. أسعار الأرز الشعير اليوم الاثنين 2025/4/7 في جميع الأسواق والمحلات

استقرت أسعار الأرز الشعير اليوم الاثنين الموافق 7 أبريل الحالي 2025 في الأسواق المصرية المحلية وذلك في بداية التعاملات اليومية الصباحية، وجاء ذلك الهدوء والثبات تزامنا مع طرح كمية كبيرة من الأرز في الأسواق والتي تعمل على تلبيه احتياجات المواطنين، فيما تواصل الجهات المعنية مراقبتها للأسعار في كافة الأسواق على مستوى الجمهورية تجنبا لحدوث أي ارتفاع غير مبرر.

أسعار الأرز الشعير اليوم

سجلت أسعار الأرز الشعير اليوم استقرار وهدوء بالأسواق وجاءت تلك الأسعار لتكون كما يلي:

سعر طن الأرز الشعير رفيع الحبة، سجل اليوم بقيمة 17700 جنيه مصري.

سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة، سجل اليوم بقيمة 18700 جنيه مصري.

سعر طن الأرز الأبيض رفيع الحبة، سجل اليوم بقيمة 25300 جنيه مصري.

سعر طن الأرز الأبيض عريض الحبة، سجل اليوم بقيمة 27500 جنيه مصري.

سعر طن الأرز البلدي رفيع الحبة، سجل اليوم بقيمة 15300 جنيه مصري.

سعر طن الأرز البلدي عريض الحبة، سجل اليوم بقيمة 15600 جنيه مصري.

أسعار السلع الأساسية اليوم الإثنين 7 أبريل 2025