سلفة 25.000.000 دينار للموظفين والمتقاعدين بأقساط طويلة الأجل 5 سنوات بشروط ميسرة عبر مصرف الرافدين

يقدم مصرف الرافدين للموظفين والمتقاعدين فرصة كبيرة الحصول على سلفة تصل إلى 25 مليون دينار عراقي في حالة تطابق جميع الشروط والأحكام المطلوبة للحصول على هذا المنتج التمويلي الذي يلبي احتياجات وطموحات المجتمع العراقي في تلك الفترة الزمنية حيث يمنح التمويل بالتقسيط الميسر لمدة تصل إلى 5 سنوات على الأكثر كما يعتمد على الماستر كارد كضامن عند طلب سلفة مصرف الرافدين في عموم العراق.

شروط طلب سلفة مصرف الرافدين للموظفين والمتقاعدين

مصرف الرافدين يوفر سلفة تتراوح من 5 مليون دينار عراقي حتى 25 مليون دينار عراقي كما يمكن الحصول على التمويل بفترات سداد مجدولة تصل إلى 60 شهر ولكن لا بد من توفير كافة الضمانات اللازمة للحصول على سلفة المصرف لذا إليكم جميع التفاصيل كما يلي:

شرط أساسي أن يكون المتقدم عراقي الجنسية.

توفير بطاقة الماستر كارد سارية المفعول للحصول على سلفة مصرف الرافدين.

توفير الراتب الشهري المطلوب حيث يجب أن يكون للمتقدم دخل ثابت يتم تسليمه عن طريق المصرف.

يشترط مصرف الرافدين على الموظفين والمتقاعدين وجود دخل شهري لتغطية القسط والفائدة.

يجب ألا يتجاوز عمر المتقدم 73 عام للحصول على سلفة مصرف الرافدين.

مصرف الرافدين سوف يخصم القسط والفائدة من الراتب عن طريق بطاقة الماستر كارد في دولة السودان.

توفير المستندات المطلوبة حيث يشترط توفيرها لإتمام الحصول على سلفة مصرف الرافدين.

ما هي مزايا سلفة مصرف الرافدين