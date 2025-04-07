فتح حساب في ثواني..افتح حسابك في بنك الخرطوم عبر الاونلاين بدون زيادة الفرع بالشروط اللازمة

هناك بحث متواصل عن كيفية فتح حساب في بنك الخرطوم حيث أصبح بإمكان العملاء السودانين والمغتربين فتح حساب توفير أو جاري عبر بنك الخرطوم عن طريق الإنترنت بدون زيارة بنك الخرطوم لذا سوف نقوم بتوضيح خطوات تفصيلية لإتمام فتح الحساب ولكن بعد توفير كافة الشروط المطلوبة للموافقة على طلب فتح الحساب في السودان.

ما هي خطوات فتح الحساب عبر الأونلاين لدى بنك الخرطوم

هناك مجموعة من المواطنين السودانيين والمغتربين في دولة السودان يريدوا التعرف على طريقة فتح حساب أونلاين بدون الذهاب إلى مقر فرع بنك الخرطوم لذلك سوف نوضح لكم الخطوات المطلوبة لفتح الحساب كما يلي بكل التفاصيل المتاحة كالآتي:

الدخول إلى الموقع الرسمي لبنك الخرطوم.

ثم من الصفحة الرئيسية اختر تسجيل الدخول بالبنك.

بعد ذلك حدد اللغة العربية لسهولة التنقل في الموقع.

ثم بدء طلب فتح الحساب من خلال اختيار فتح حساب بنكي عبر الإنترنت.

ثم اختر نوع الحساب جاري أو توفير بعد ذلك إدخال البيانات الشخصية.

قم بتعبئة النموذج بكافة البيانات مثل الاسم والرقم الوطني أو الجواز للمغتربين.

ثم إرسال الطلب بعد التأكد من صحة البيانات اضغط على “إرسال الطلب” لتقديمه إلى البنك.

شروط فتح حساب في بنك الخرطوم عبر الاونلاين