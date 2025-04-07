مسلسل قيامة عثمان الحلقة 187 الان على تردد القنوات الناقلة بجودة عالية

بعد تأجيل الحلقة الجديدة من مسلسل قيامة عثمان، بدأت عمليات البحث تتجه إلى موعد عرض الحلقة 187 من المسلسل، خاصة وأنه حاز على شعبية كبيرة في الفترة الأخيرة، وعلى مدار عرض الـ 6 مواسم، فيما أن المسلسل يقوم بنقل العديد من الأحداث التاريخية والأكثر واقعية، حتى أن المسلسل يتم نقله في كافة أنحاء الدول العربية، وعليه سنتعرف معًا على موعد عرض الحلقة الجديدة خلال السطور التالية.

موعد عرض قيامة عثمان

يمكنك متابعة الحلقة الجديدة من مسلسل قيامة عثمان الموسم السادس، وفقًا للمواعيد المتمثلة في التالي:-

يتم عرض الحلقة 187 من مسلسل قيامة عثمان يوم الأربعاء المقبل الموافق 9 من شهر أبريل في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، على أن تكون الحلقة غير مترجمة للعربية.

كما يتم إعادة الحلقة الجديدة من مسلسل قيامة عثمان يوم الخميس في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة على قناة الفجر الجزائرية.

تردد قناة الفجر الجزائرية

يمكنك متابعة الحلقة الجديدة من قيامة عثمان على قناة الفجر الجزائرية، وفقًا للمعلومات التي تتمثل في التالي:-

القمر الصناعي النايل سات.

ترددها الحديث 12034.

استقطابها أفقي.

معامل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ ⅚.

تردد قناة الفجر الجزائرية

أما عن البيانات الأخرى الخاصة بالتعرف على التردد الثاني لقناة الفجر الجزائرية، وفقًا لما يلي:-