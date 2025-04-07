مسلسل قيامة عثمان الحلقة 187 الان على تردد القنوات الناقلة بجودة عالية

الكاتب: مصطفى شاهين تاريخ النشر تصنيف أخبار الفن
مسلسل قيامة عثمان الحلقة 187 الان على تردد القنوات الناقلة بجودة عالية

بعد تأجيل الحلقة الجديدة من مسلسل قيامة عثمان، بدأت عمليات البحث تتجه إلى موعد عرض الحلقة 187 من المسلسل، خاصة وأنه حاز على شعبية كبيرة في الفترة الأخيرة، وعلى مدار عرض الـ 6 مواسم، فيما أن المسلسل يقوم بنقل العديد من الأحداث التاريخية والأكثر واقعية، حتى أن المسلسل يتم نقله في كافة أنحاء الدول العربية، وعليه سنتعرف معًا على موعد عرض الحلقة الجديدة خلال السطور التالية.

موعد عرض قيامة عثمان

يمكنك متابعة الحلقة الجديدة من مسلسل قيامة عثمان الموسم السادس، وفقًا للمواعيد المتمثلة في التالي:-

  • يتم عرض الحلقة 187 من مسلسل قيامة عثمان يوم الأربعاء المقبل الموافق 9 من شهر أبريل في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، على أن تكون الحلقة غير مترجمة للعربية.
  • كما يتم إعادة الحلقة الجديدة من مسلسل قيامة عثمان يوم الخميس في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة على قناة الفجر الجزائرية.
“القبــض على صــوفيــا“ مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 187 في هذا “المــوعــد“ على تــردد قناة ATV
مسلسل قيامة عثمان الحلقة 187 الان على تردد القنوات الناقلة بجودة عالية

تردد قناة الفجر الجزائرية

يمكنك متابعة الحلقة الجديدة من قيامة عثمان على قناة الفجر الجزائرية، وفقًا للمعلومات التي تتمثل في التالي:-

  • القمر الصناعي النايل سات.
  • ترددها الحديث 12034.
  • استقطابها أفقي.
  • معامل الترميز 27500.
  • معامل تصحيح الخطأ ⅚.

تردد قناة الفجر الجزائرية

أما عن البيانات الأخرى الخاصة بالتعرف على التردد الثاني لقناة الفجر الجزائرية، وفقًا لما يلي:-

  • قمر صناعي أخر العرب سات.
  • ترددها الحديث 11034.
  • بينما استقطابها يكون أفقي.
  • معامل الترميز للقناة 27500.
  • معامل تصحيح الخطأ للقناة ¾.
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الكاتب: مصطفى شاهين

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