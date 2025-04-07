سعر الخضار اليوم الإثنين الموافق 7-4-2025

تراجعت أسعار الخضار بشكل طفيف مع نهاية تعاملات اليوم الإثنين الموافق 7 من شهر أبريل 2025 بمختلف المحلات والأسواق التجارية، نظير أن ذلك شمل مختلف أصناف الخضار في سوق العبور، حتى أن ذلك يتوقف على عملية العرض والبيع وكذلك تكلفة النقل ومكاسب التجار، فيما يمكنك التعرف على سعر الكيلو من الخضار، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

أسعار الخضار اليوم الإثنين

جاءت أخر تحديثات تمت على أسعار الخضار بمختلف أنواعه في سوق العبور، وفقًا لما يلي:-

تراوح سعر كيلو الطماطم من 5 لـ 10 جنيه للكيلو الواحد.

فيما سجل سعر كيلو البطاطس نحو 8 جنيه.

ناهيك عن وصول سعر كيلو البصل من 8 لـ 25 جنيهًا للكيلو الواحد.

أما عن سعر الكوسة فسجلت نحو 5 جنيه للكيلو.

بالإضافة إلى أن الجزر بلغ نحو 5 جنيهًا للكيلو الواحد.

أما عن الفاصوليا الخضراء فسجل الكيلو نحو 9 جنيهًا.

تحديثات الخضروات اليوم الإثنين

وعن باقي التحديثات التي أجرت على أسعار الخضروات، فجاءت كما يأتي:-