بعد ارتفاع الدولار.. مفاجئة في أسعار البنزين والسولار الان

بعد حالة من الارتفاع المفاجئ بأسعار الدولار، بدأت عمليات البحث تتجه حول أسعار البنزين والسولار، كونها من أهم السلع التي لا يمكن الاستغناء عنها، ومع التصريحات الأخيرة حول موعد ارتفاع سعر المواد البترولية الجديدة، فيبحث الكثير من الأشخاص على أسعار البنزين والدولار الحديثة، وفقًا لما نوضحه لكم في مقال اليوم.

أسعار البنزين والسولار

جاءت أخر تحديثات تمت على أسعار البنزين والسولار بمختلف المحطات المتخصصة في ذلك، وفقًا لما يلي:-

وصل سعر البنزين من نوع “95” إلى 17 جنيهًا للتر الواحد.

فيما سجل سعر بنزين “92” نحو 15.25 جنيهًا.

بالإضافة إلى أن السولار بلغ نحو 13.50 جنيهًا للتر الواحد.

ناهيك عن وصول سعر البنزين من نوع “80” إلى 13.75 جنيهًا.

تحديثات أسعار الوقود على الاقتصاد

وتؤثر أسعار المواد البترولية على حالة الاقتصاد، نظرًا لاستمرارية ارتفاع العديد من السلع الأخرى، التي من بينها النقل والصناعة، فيما أن التوقع تؤول لاقتراب تعديلات جديدة خاصة بالأسعار مقارنة بزيادة تكاليف النقل، وهو ما ينعكس بشكل كبير على الخدمات المقدمة في السوق، وتواصلاً مع تطبيق خطة إصلاح اقتصادي ملائمة تتضمن تقليص الدعم على الوقود بشكل تدريجي، ويكون بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي، حتى أن نسبة الإرتفاع تصل إلى 10% في كل اجتماع دوري منعقد من قبل لجنة التسعير التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، وكان أخرها مع نهاية عام 2024، فيما أن التوقعات تُشير بأن الاجتماع الجديد سيكون في غضون الساعات القادمة.