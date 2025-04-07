المؤسس عثمان الحلقة 187..موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس الجديد وتردد القنوات الناقلة

يعتبر مسلسل قيامة عثمان الموسم السادس من المسلسلات التي لها شهرة واسعة في الوطن العربي ككل لذلك سوف نقوم بتوضيح القنوات الناقلة لمشاهدة مسلسل قيامة عثمان في موعده المحدد وكيفية تنزيل القناة الفضائية التي تعرض المسلسل حيث يعتبر مسلسل قيامة عثمان الموسم السادس من أحلى المسلسلات التي أعجبت عدد لا حصر له من الجماهير في العالم العربي.

موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 187

من المفترض أن يتم عرض المسلسل التركي على قناة الفجر الجزائرية وقناة Atv التركية ولكن لها موعد محدد حيث تم تحديد تلك الموعد حيث يتم العرض الرسمي في يوم الأربعاء من كل أسبوع في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت مصر وتركيا كذلك الساعة 9 بتوقيت المملكة العربية السعودية على قناة Atv التركية أما في يوم الخميس المقبل يتم عرض المسلسل التركي في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت مصر كما يتم عرض المسلسل في تمام الساعة 11 بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي طريقة تنزيل القناة الناقلة للمسلسل

افتح الريسفير مع شاشة التلفزيون.

النقر على القائمة من جهاز الريسفير ثم بعد ذلك الضغط على زر البحث اليدوي وليس الآلي.

إضافة تردد القناة المراد البحث عنها.

ثم اكتب معدل الترميز ومعدل تصحيح الخطأ

ثم اكتب معدل الترميز ومعدل تصحيح الخطأ اكتب بعد ذلك معدل الاستقطاب.

بعد ذلك عليك اختيار البحث على القناة الناقلة للمسلسل ثم عند تنزيلها عليك حفظها على جهازك.

تردد قناة ATV التركية على نايل سات

القمر الصناعي: نايل سات

تردد القناة: 10796

معدل الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

جودة عالية: HD

تردد قناة الفجر الجزائرية على نايل سات