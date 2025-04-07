بنكك.. تحذيرات هامة من بنك الخرطوم لجميع العملاء

في ظل التحديثات المستمرة من قبل بنك الخرطوم، فصادف بعض العملاء مشكلات في صعوبة فتح تطبيق بنكك أو الدخول إلى حساباتهم البنكية، نظير أن ذلك أدى لوقوع الشك بأن الحساب تم إختراقه من قبل بعض الأشخاص، مما كان لزامي من إصدار بعض التعليمات المهمة التي يمكن المحافظة على الحسابات الشخصية الخاصة بالعملاء السودانيين، وفقًا ما نوضحه لكم في مقال اليوم.

تعليمات فتح حساب بنك الخرطوم

هناك بعض التعليمات الهامة لكي تقوم بفتح حساب داخل بنك الخرطوم أمام كافة العملاء المتقدمين، وفقًا لما يلي:-

لا يوجد لدى بنك الخرطوم أي قنوات رسمية سوى الصفحة المتعارف عليه أو التواصل مع خدمة عملاء البنك على رقم “1913”، أو من خارج السودان على رقم “249187040600”.

يجب عدم فتح أي روابط وهمية أو مشكوك فيها من قبل العملاء بحيث أن بعضها محملاً بروابط اختراق.

كذلك فإن القنوات الرسمية هي المحددة والمعمول بها دون غيرها.

عدم نشر أي معلومات خاصة بالعملاء المتقدمين سواء على مواقع التواصل الاجتماعي أو بين الأشخاص.

الالتزام بتحديث البيانات الخاصة بالعملاء في المواعيد المحددة.

فتح حساب بنكك

ومن المتعارف عليه فإن تطبيق بنكك متواجد على تطبيقات الهاتف الجوال، ويمكنك تنزيله وفقًا للخطوات المتمثلة في التالي:-