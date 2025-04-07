طريقة فتح حساب في بنك الخرطوم الجديد بالرقم الوطني 2025 والشروط المطلوبة

مازالت عمليات البحث تزداد بشكل كبير حول فتح حساب داخل بنك الخرطوم، كونه من أهم وأعرق البنوك العاملة في دولة السودان، فيما أن البنك يقدم الكثير من الخدمات المصرفية المختلفة التي يحتاج إليها كافة العملاء السودانيين سواء المقيمين أو المغتربين، ويمكنك التعرف على خطوات فتح الحساب والشروط المطلوبة، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

فتح حساب في بنك الخرطوم الجديد

قم بإتباع مجموعة من الخطوات الهامة التي على إثرها ستتمكن من فتح حساب داخل بنك الخرطوم أون لاين، وفقًا لما يلي:-

قم بالذهاب إلى موقع بنك الخرطوم الرسمي.

مع تسجيل الدخول إلى الصفحة الرئيسية.

ليتم اختيار خدمة فتح حساب جديد.

بحيث تتمكن من إدخال كافة المعلومات الخاصة بالعميل المتقدم.

وعليه قم بإرفاق الوثائق المطلوبة.

الموافقة على سياسة خصوصية البنك المفروضة على كافة العملاء.

مراجعة البيانات والمستندات التي قمت بإدخالها.

مع النقر في النهاية على زر “إرسال الطلب”.

شروط فتح حساب في بنك الخرطوم

وتتمثل بعض الشروط الهامة المعنية بفتح حساب داخل بنك الخرطوم أمام كافة العملاء سواء المقيمين أو المغتربين، وفقًا لما يلي:-