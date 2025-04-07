الان.. تــابع مسلسل صلاح الدين الأيوبي الحلقة 51 بجودة هائلة على القنوات الناقلة

يعتبر مسلسل صلاح الدين الأيوبي من أبرز المسلسلات التي لاقت قبولاً كبيرًا في الفترة الأخيرة، حيث إنه يقدم باقة كبيرة من أهم الأحداث التاريخية والواقعية، التي تمكن من خلالها من جذب ملايين المتابعين بمختلف الدول العربية، وأصبح هو الأكثر شهرة بين باقي المسلسلات الأخرى، فيما يمكنك التعرف على موعد بث الحلقة الجديدة من مسلسل صلاح الدين، وفقًا لما نوضحه لكم في مقال اليوم.

موعد بث مسلسل صلاح الدين الأيوبي

أما عن مواعيد نقل مسلسل صلاح الدين الأيوبي التي يمكنك معرفتها، فجاءت كما يلي:-

يتم نقل مسلسل صلاح الدين الأيوبي اليوم الإثنين الموافق 7 من شهر أبريل في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت تركيا والقاهرة.

فيما يمكنك متابعة الحلقة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية على قناة TRT 1 التركية.

ناهيك عن إعادة الحلقة يوم الثلاثاء الموافق 8 أبريل في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويمكنك مشاهدة حلقات صلاح الدين الأيوبي على منصات التواصل الاجتماعي.

تثبيت تردد قناة الفجر الجزائرية 2025

أما عن المعلومات الخاصة باستقبال التردد الجديد لقناة الفجر الجزائرية، واستمرارية متابعة مسلسل صلاح الدين الأيوبي، وفقًا لما يلي:-

القمر الصناعي الحديث النايل سات.

ترددها الجديد يكون 12034.

بينما استقطاب القناة أفقي.

معامل الترميز الخاص بالقناة 27500.

معامل تصحيح الخطأ للقناة “5/6”.

تحديث الفجر الجزائرية على العرب سات

أما عن البيانات الأخرى الخاصة بالتعرف على التردد الثاني لقناة الفجر الجزائرية، فجاءت كما يلي:-