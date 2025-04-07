مفاجأة سعر الدولار أمام الجنيه المصري الان في البنوك

ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه خلال الساعات الماضية بشكل مفاجئ بمختلف البنوك الحكومية والخاصة، نظير عودة إلى الاستقرار مرة أخرى بمختلف البنوك، بالإضافة إلى أن ذلك يعود لزيادة الطلب على شراء العملة الأجنبية وكذلك الاضطرابات الاقتصادية التي تمر بها البلاد، ويمكنك التعرف على أخر تحديث لسعر الدولار، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

سعر الدولار أمام الجنيه

أما عن أخر تحديثات تمت على سعر الدولار أمام الجنيه المصري في كافة البنوك العاملة بالدولة، التي واجهت حالة من الإرتفاع الكبير خلال الساعات الماضية، فإنها فجاءت كما يلي:-

وصل سعر الدولار في في المركزي المصري إلى 51.00 جنيه شراء، وللبيع 51.20 جنيه.

فيما سجل سعر الدولار في البنك الأهلي نحو 50.90 جنيه للشراء، وللبيع 51 جنيه.

بالإضافة إلى أن الدولار في بنك مصر بلغ نحو 50.85 جنيه شراء، وبيع 50.95 جنيه.

حتى أن اليورو بلغ نحو 55.93 جنيه شراء، وبيع 56.09 جنيه.

تحديثات العملات اليوم

ولاستكمال كافة التحديثات التي تمت على أسعار العملات بمختلف البنوك العاملة في الدولة سواء الحكومية أو الخاصة، التي يتم تحديثها على مدار اليوم، بناءً على العرض والطلب، فإنها جاءت وفقًا للأتي:-