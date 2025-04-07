تنزيل قناة كراميش الجديد على النايل سات والعرب سات

تردد قناة كراميش من أبرز الترددات التي يبحث عنها الكثير من الأطفال بالدول العربية، حتى أن القناة تقوم ببث باقة كبيرة من المحتوى الأكثر من رائع، والأمن لجميع الأطفال، فيما أن القناة ذات طابع مميز وممتع لجميع المتابعين، تعمل على نقل المحتوى على مدار الـ 24 ساعة دون توقف، ويمكنك التعرف على تحديث ترددها سواء على النايل سات أو العرب سات، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

تحديث كراميش الجديد

يمكنك التعرف على التردد الحديث لقناة كراميش أطفال على القمر الصناعي، واستمرارية المتابعة لكل ما تقدمه القناة دون توقف، وفقًا للمعلومات المتمثلة في التالي:-

القمر الصناعي الحديث النايل سات.

ترددها الجديد يكون 11470.

بينما معامل الترميز للقناة 27500.

استقطابها عمودي.

معامل تصحيح الخطأ للقناة “¾”.

تحديث تردد كراميش الأخر

أما عن التردد الأخر لقناة كراميش أطفال على القمر الصناعي، من أجل استمرارية المتابعة لكل ما تقدمه القناة، فجاءت كما يلي:-

قمر صناعي أخر العرب سات.

ترددها الحديث 11310.

بينما معامل الترميز للقناة 27500.

استقطابها عمودي.

معامل تصحيح الخطأ للقناة ¾.

خطوات تثبيت قناة كراميش أطفال

ويمكنك تثبيت قناة كراميش أطفال على النايل سات والعرب سات، وفقًا للخطوات التالية:-