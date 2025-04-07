ثبت تردد قناة وناسة أطفال الجديد على القمر الصناعي 2025 وتــابع أبرز البرامج

تعتبر قناة وناسة من أبرز وأشهر القنوات الفضائية التي لاقت شهرة كبيرة في الفترة الأخيرة، بتقديمها إلى العديد من المحتوى الطفولي والكرتوني المميز، بالإضافة إلى البرامج التي يتم نقلها على مدار الـ 24 ساعة، فيما يرغب شريحة كبيرة من المتابعين بالتعرف على التردد الحديث لقناة وناسة سواء على النايل سات أو العرب سات، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

تردد وناسة أطفال

قم بإستقبال التردد الحديث لقناة وناسة أطفال على القمر الصناعي، وفقًا للبيانات التالية:-

القمر الصناعي الحديث النايل سات.

ترددها الحديث يكون 11470.

بينما معامل الترميز 27500.

استقطاب القناة عمودي.

معامل تصحيح الخطأ للقناة “⅚”.

تحديث وناسة أطفال الأخر

أما عن المعلومات الأخرى الخاصة بالتعرف على التردد الثاني لقناة وناسة أطفال عبر القمر الصناعي، وفقًا لما يلي:-

قمر صناعي أخر العرب سات.

ترددها الحديث 11270.

بينما معامل الترميز 27500.

استقطابها يكون عمودي.

معامل تصحيح الخطأ يكون ¾.

مميزات قناة وناسة أطفال

أما عن المميزات التي تقدمها قناة وناسة أطفال أمام كافة المتابعين الصغار بمختلف الدول العربية، فجاءت كما يلي:-