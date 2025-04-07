الحكومة العراقية تُعلن.. جدول رواتب المتقاعدين مايو 2025

تزامنًا مع اقتراب توزيع رواتب المتقاعدين عن شهر مايو 2025، بدأت عمليات البحث تزداد بشكل كبير حول جدول الرواتب التي سيتم الحصول عليه من قبل كافة المستفيدين، خاصة وأن هناك بعض الأقاويل التي تم تداولها بشأن وجود زيادة جديدة في الرواتب، وعليه سنوضح لكم سلم الرواتب الجديد، بحيث يتعرف عليه الجميع.

سلم رواتب المتقاعدين بالعراق

وحددت وزارة المالية سلم رواتب المتقاعدين الجديد الخاصة بكافة المشتركين في هيئة التقاعد الوطنية، وفقًا لما يلي:-

بلغت الزيادة الأخيرة نحو 100 ألف دينار عراقي.

فيما أن الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين بلغ نحو 500 ألف دينار عراقي.

في حالة إذا كان الراتب 400 ألف دينار يصبح بعد الزيادة 500 ألف دينار عراقي.

كذلك في حالة إذا كان راتب المتقاعد 525 ألف دينار عراقي يكون بعد الزيادة 625 ألف دينار عراقي.

حتى أن الراتب يزداد لـ 650 ألف بعد أن كان 550 ألف دينار عراقي.

أي تزداد قيمة الراتب 100 ألف على الراتب الأساسي المتحصل عليه المتقاعد.

خطوات الاستعلام عن رواتب المتقاعدين بالعراق

أما عن الخطوات الواجب اتباعها لكي يتم الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق، فجاءت كما يلي:-