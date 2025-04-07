رسميًا إعلان مسلسل المدينة البعيدة الأول ومواعيد العرض عبر القنوات الناقلة 2025

إعلان مسلسل المدينة البعيدة الجديد، والذي يعتبر من أفضل المسلسلات التركية التي بالفعل تصدرت التريند في الفترة الأخيرة، على العديد من مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وذلك لوجود العديد من الممثلين المختلفين الذي يقدمون العمل الفني، بالإضافة إلى القصة المختلفة التي يشمها المسلسل، والتي بالفعل قد تعلق بها العديد من المشاهدين والجمهور في مختلف البلاد العربية.

إعلان مسلسل المدينة البعيدة

قد يبحث العديد من المشاهدين والجمهور عن إعلان مسلسل المدينة البعيدة، والتي يعتبر من اكبر واهم المسلسلات التركية المختلفة من نوعها، التي جذبت العديد من المشاهدين في وقت قصير جدًا، وقد تصدر بالفعل المسلسل التريند في الساعات الأخيرة على العديد من مواقع التواصل الاجتماعي، وقد جاء الإعلان بخطف دينيز والذي قوم بتمثيله الفنان جيهان الصغير، وبدأت عليا في الانهيار على ابنها، خوفا من فقدانه إلى الأبد، وتبدأ رحلة جيهان في البحث المستمر عن دينيز بالعديد من الطرق المختلفة، ثم يبدأ في تدخل العديد من الأشخاص المختلفين في حياته من اجل استمرارية عملية البحث عنه، وذلك سوف يتم عرضه بالكامل في حلقة رقم 20 والذي سوف يتم أذاعتها في يوم غد.

موعد عرض مسلسل المدينة البعيدة

قد يتميز مسلسل المدينة البعيدة في توافر العديد من الأوقات المختلفة لعرضه على القنوات الفضائية، وقد يشمل هذه المواعيد الأتي وهي: