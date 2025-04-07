يحقق أعلى الإيرادات هذا العام “إيرادات سيكو سيكو بطولة عصام عمر وطه دسوقي” 2025

قد نجح الفيلم الجديد بطولة عصام عمر وطة الدسوقي في تحقيق أعلى إيرادات سيكو سيكو على شباك التذاكر في موسم أفلام عيد الفطر المبارك بأكملها لهذا العام الحالي، وقد يعتبر انه من أكثر الأفلام التي تجاوزت العشرة مليون جنية مصري، وكان نجاحه مختلف جدًا، وقد جاء هذا النجاح عند عرضة في ثالث أيام عيد الفطر المبارك، بالإضافة إلى انه قد تخطي الأرقام القياسية عن أولاد رزق 3.

إيرادات سيكو سيكو

قد نجح بالفعل الفيلم الجديد الذي كان فريد من نوعه ومختلف في عمله والذي كان بطوله عصام عمرو وطه دسوقي، وقد حقق بالفعل إيرادات سيكو سيكو مبلغ يصل إلى 39 مليون و 234 الف جنية مصري، فقد يعتبر انه أول واكبر الأفلام المخصصة من عيد الفطر، مع المنافسة المختلفة من نوعها في فيلم الصفا ثانوية بنات، والذي كان يشمل نفس الكوميديا المختلفة التي يشملها مسلسل سيكو سيكو، ولكن مازالت شباك التذاكر مستمر في سحب التذاكر الخاصة بالفعل بشكل كبير جدًا حتى بعد انتهاء عيد الفطر المبارك.

أبطال فيلم سيكو سيكو

قد حقق بالفعل فيلم سيكو سيكو نجاح ساحق جدًا في هذا الموسم، وقد تم طرحة لأول مرة في عرض السينما المصرية في عيد الفطر المبارك، وقد شمل العديد من المشاهدات المختلفة والايرادات العالية جدًا، والتي مازالت على استمرارية في سحب التذاكر الذي لم يتوقف حتى هذه اللحظة، وقد يشمل مجموعة كبيرة من الفنانين وعلى أن يتمثلون في الأتي وهما (عصام عمر، وطه دسوقي، وعلى صبحي، وباسم السمرة، وخالد الصاوي، وتارا عماد، وديانا هاشم، وكان الفيلم من تأليف محمد الدباح وإخراج عمر المهندس).