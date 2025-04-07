سجل الآن أنت الفائز بالمليون دولار “رقم مسابقة الحلم 2025 المخصص لبلدك”

مسابقة الحلم تعتبر من أشهر المسابقات على مستوى الوطن العربي وذلك لأنها تقدم مجموعة من الجوائز المالية للمشترك من خلال إرسال رسالة نصية أو عبر الموقع الرسمي التابع لها في مواقع التواصل الاجتماعي، ويتم عرض هذه المسابقة عبر مجموعة قنوات ام بي سي وام بي سي مصر، ويمكنك الاشتراك في المسابقة من أي دولة عبر الاتصال على الرقم التابع للدولة التي تقيم بها.

رقم مسابقة الحلم

الاشتراك في مسابقة الحلم من أي دولة عن طريق الاتصال على الأرقام الآتية:

للاشتراك في المسابقة من فلسطين الاتصال على رقم 6144.

رقم المملكة السعودية للاشتراك في المسابقة 755505.

الاشتراك في المسابقة من سوريا الاتصال على رقم 1555.

الاتصال على رقم 4242 من الكويت للاشتراك في المسابقة.

رقم دولة عمان 90434 للاشتراك في مسابقة الحلم.

الاتصال على رقم 2266 من العراق للاشتراك في المسابقة.

رقم المملكة الأردنية للاشتراك في المسابقة 94099.

الاتصال على رقم 2266 من العراق للاشتراك في مسابقة الحلم.

خطوات الاشتراك في مسابقة الحلم 2025

يمكنك الاشتراك في مسابقة الحلم من خلال اتباع الخطوات التالية: