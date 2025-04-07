خطوات فتح حساب بنكك الخرطوم لجميع السودانين بالخارج والداخل 2025 “من هنــــــــــــا”

أعلن بنك الخرطوم عن إمكانية فتح حساب بنكي عبر الإنترنت بدون الحاجة للذهاب إلى فرع البنك للمواطنين في السودان والمغتربين خارج أراضيها، حيث يعتبر بنك الخرطوم من أفضل وأهم البنوك في السودان لما يقدمه من خدمات متنوعة للعملاء التابعين لها، بالإضافة إلى أنه يتميز بمجموعة من المميزات المختلفة من مدة سداد الأقساط وفتح الحسابات البنكية أون لاين.

فتح حساب بنكك

يمكنك فتح حساب بنك الخرطوم عبر الإنترنت من خلال اتباع الخطوات التالية:

في البداية زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لبنك الخرطوم

تسجيل الدخول على الموقع بإدخال البريد الإلكتروني وكلمة المرور.

اضغط على أيقونة “الخدمات الإلكترونية”.

اختر خدمة “فتح حساب بنك الخرطوم” من الخدمات المتاحة.

تحديد نوع الحساب الذي تريد فتحه سواء كان “حساب جاري أو توفير أو توفير مميز”.

إدخال بيانات العميل المطلوبة في الخانات المخصصة لها بشكل صحيح.

إرسال الأوراق والوثائق المطلوبة لفتح الحساب.

وفي النهاية اضغط على أيقونة “إرسال الطلب” وسوف يتم مراجعة الطلب من قِبل الجهات المعنية.

شروط فتح حساب بنك الخرطوم أون لاين

هناك بعض الشروط الواجب توافرها لفتح حساب بنك الخرطوم والتي تتمثل في الآتي: