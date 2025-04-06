خطوات تثبيت تردد قناة اون تايم سبورت الجديد على نايل سات 2025 “من هنـــــا”

تصدرت عمليات البحث من محبي كرة القدم عن تردد قناة أون تايم سبورت على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات، حيث اعتبر من أبرز وأهم القنوات الفضائية المتخصصة في نقل مباريات كرة القدم المحلية والعالمية منذ بداية إصدارها، وتحظى على إعجاب ملايين المشاهدين وتحقق شعبية كبيرة في جميع أنحاء العالم لما تقدمه من محتوى رياضي يفضله الجميع.

تردد قناة اون تايم سبورت

إليكم تردد قناة أون تايم سبورت على مختلف الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات:

قناة أون تايم سبورت على القمر الصناعي نايل سات

تردد القناة: 10853.

جودة القناة: HD.

استقطاب القناة: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل ترميز القناة: 27500.

قناة أون تايم سبورت على القمر الصناعي عرب سات

تردد القناة: 11861.

جودة القناة: HD.

استقطاب القناة: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل ترميز القناة: 27500.

خطوات ضبط تردد قناة أون تايم سبورت على جهاز الاستقبال

يمكنك ضبط تردد قناة أون تايم سبورت على جهاز الاستقبال من خلال اتباع الخطوات التالية؛