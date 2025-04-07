في خطوتين فقط .. رسميًا شروط فتح حساب بنكك الجديد 2025 وخطوات التقديم على طلب

أعلن بنك الخرطوم خلال الأيام الماضية عن إعادة خدمة فتح حساب بنكي أون لاين بدلًا من التوجه إلى فرع البنك للعملاء المقيمين في السودان والمغتربين خارج أرضها، وذلك بسبب الظروف الاقتصادية التي تمر بها السودان حاليًا ويأتي هذا القرار ضمن جهود البنك من أجل تقديم جميع خدماته بشكل دائم ومناسب لجميع عملائه وهي خطوة إيجابية تعكس استعداد البنك لتقديم الخدمات المصرفية بشكل فعال ومستمر.

شروط فتح حساب بنكك

يجب استيفاء كافة الشروط المطلوبة لفتح حساب بنك الخرطوم والتي تتمثل في الآتي:

ألا يكون العميل لديه حساب في بنك الخرطوم.

يجب أن يكون عمر العميل المتقدم لا يقل عن 18 عام.

يشترط وجود بريد إلكتروني فعال للعميل المتقدم لتجنب أي احتيال.

ألا يقل مبلغ الإيداع البنكي لفتح الحساب عن 10000 جنيه سوداني.

خطوات فتح حساب بنك الخرطوم أون لاين

يستطيع العملاء في السودان فتح حساب بنك الخرطوم أون لاين بدلًا من الذهاب إلى البنك من خلال اتباع الخطوات التالية: