خطوات تثبيت تردد قناة بين سبورت الرياضية 2025 لمتابعة مباريات تصفيات كأس العالم

مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية تعتبر من أهم وأبرز القنوات الفضائية المتخصصة في نقل مباريات كرة القدم المحلية والدولية وذلك بفضل محتوياتها الرياضية المتميزة التي تعرضها بالإضافة إلى الكثير من الأحداث الرياضية العالمية، وتقوم بإذاعة مباريات المنتخبات العربية في المحافل الدولية، ويتساءل الكثير من محبي مباريات كرة القدم عن التردد الجديد للقناة على مختلف الأقمار الصناعية.

تردد قناة بين سبورت الرياضية

تردد قناة بين سبورت الرياضية الحديث على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات:

قناة بين سبورت على القمر الصناعي نايل سات

تردد القناة: 12245.

جودة القناة: HD.

استقطاب القناة: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅔.

معدل ترميز القناة: 27500.

قناة بين سبورت على القمر الصناعي عرب سات

تردد القناة: 11234.

جودة القناة: HD.

استقطاب القناة: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل ترميز القناة: 27500.

خطوات استقبال قناة بين سبورت على الرسيفر

يمكنك استقبال قناة بين سبورت الرياضية على الرسيفر بكل سهولة من خلال اتباع الخطوات التالية: