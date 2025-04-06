خطوات تنزيل تردد قناة طيور بيبي الجديد على نايل وعرب سات 2025 “ثبتها الآن”

ازدادت عمليات البحث من الأمهات والآباء عن تردد قناة طيور بيبي على جميع الأقمار الصناعية، حيث تعتبر من أهم وأفضل القنوات الفضائية على مستوى الوطن العربي بفضل محتوياتها الهادفة المخصصة للأطفال، لتمنحهم قيم إيجابية تساهم في تطوير وتعزيز مهارات الأطفال في كافة المراحل العمرية، وحققت القناة شعبية كبيرة على مستوى الوطن العربي.

تردد قناة طيور بيبي

قناة طيور بيبي على مختلف الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات:

قناة طيور بيبي على القمر الصناعي نايل سات

تردد القناة: 11315.

جودة القناة: HD.

استقطاب القناة: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل ترميز القناة: 27500.

قناة طيور بيبي على القمر الصناعي عرب سات

تردد القناة: 11632.

جودة القناة: HD.

استقطاب القناة: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل ترميز القناة: 27500.

مميزات قناة طيور بيبي

تتميز قناة طيور بيبي بمميزات عديدة تجعلها مختلفة عن أي قناة أخرى ومن أبرزها: