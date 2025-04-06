ثبته الآن واستمتع مع طفلك بأحلى الأغاني “احدث تردد قناة كراميش 2025 الجديد”

قناة كراميش تعتبر واحدة من أبرز وأهم القنوات الفضائية على مختلف الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات والتي تعتمد على جذب انتباه الكثير من الأطفال، وذلك بفضل محتوياتها التي تقدمها من البرامج الترفيهية والتعليمية التي تساعد الأطفال في الكثير من الأمور الهامة بطريقة تناسب جميع الأذواق والأعمار، ويتساءل مجموعة من الأمهات عن التردد الجديد للقناة على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات.

احدث تردد قناة كراميش

إليكم التردد الجديد لقناة كراميش على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات:

قناة كراميش على القمر الصناعي نايل سات

تردد القناة: 11430.

جودة القناة: HD.

استقطاب القناة: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل ترميز القناة: 27500.

قناة كراميش على القمر الصناعي عرب سات

تردد القناة: 11390.

جودة القناة: HD.

استقطاب القناة: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل ترميز القناة: 27500.

خطوات ضبط تردد قناة كراميش على جهاز الاستقبال

يمكنك ضبط تردد قناة كراميش على جهاز الاستقبال من خلال اتباع الخطوات التالية: