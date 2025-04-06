بداية العد التنازلي على موعد عيد الاضحى المبارك 2025 في مصر

عقب انتهاء عيد الفطر المبارك ازدادت عمليات البحث من الكثير من المسلمين عن موعد عيد الأضحى المبارك، حيث يحرص الكثير من المواطنين على معرفة عدد أيام العطلة الرسمية التي تمنحها الدولة بهذه المناسبة للموظفين في القطاع الحكومي والخاص والعاملين في كافة قطاعات الدولة للاستمتاع بأجواء العيد.

موعد عيد الاضحى المبارك 2025

وفقًا للحسابات الفلكية التي أعدها المعهد القومي للبحوث الفلكية فإن موعد عيد الأضحى المبارك يكون يوم الجمعة الموافق 6 يونيو 2025، ويستمر حتى يوم الاثنين الموافق 9 يونيو 2025 في جميع الدول العربية الإسلامية، وعلى الرغم من ذلك يعتمد تحديد الموعد النهائي الرسمي لعيد الأضحى على رؤية هلال شهر ذي الحجة، والتي يكون يوم الثلاثاء الموافق 27 مايو 2025 وتعلن عنه دار الإفتاء المصرية النتيجة الرسمية من خلال بث مباشر عبر صفحتها الرسمية.

إجازة عيد الأضحى للقطاع الحكومي والخاص 2025 في مصر

تتولى رئاسة مجلس الوزراء الإعلان رسميًا عن موعد إجازة عيد الأضحى المبارك لجميع العاملين في القطاع الحكومي والخاص، حيث يحصل الموظفين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة وشركات القطاعين العام والخاص على إجازة رسمية بدايًة من يوم الخميس الموافق 5 يونيو يوم وقفة عرفات حتى يوم الاثنين الموافق 9 يونيو 2025 على أن يعود الموظفين إلى أعمالهم يوم الثلاثاء الموافق 10 يونيو 2025 وهي إجازة رسمية مدفوعة الأجر يحصل عليها جميع الموظفين والعاملين في الدولة.