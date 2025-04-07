متاح من هنا :: رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومى عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعية

زاد البحث الدقائق الماضية للتعرف على خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومى 2025، ويكون ذلك من أجل تعرف المواطنين على مستحقاتهم المالية وقيمتها الشهرية، حيث توفر الحكومة المصرية دعم تكافل وكرامة للفئات المستحقة ويكون ذلك من أجل توفير حياة كريمة لهم من خلال تقديم معاش يصرف بشكل شهري، علما أنه يجب على المتقدم استيفاء كافة الضوابط المحددة من وزارة التضامن الاجتماعي لحصوله على الدعم.

الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومى

يمكن للمواطنين الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومى 2025 عبر اتباع النقاط المقبلة:

في البداية الدخول على رابط موقع وزارة التضامن الاجتماعي. من ثم يتم إدخال الرقم القومي للشخص والمكون من 14 رقم. الضغط على استعلام وانتظر ثواني ليظهر أمامك تفاصيل الدعم. أخيرا ستظهر بيانات الشخص المستفيد كاملة وكذلك قيمة المعاش.

الأوراق المطلوبة للتسجيل في برنامج تكافل وكرامة 2025

يوجد بعض من الأوراق المطلوبة للتسجيل في برنامج تكافل وكرامة 2025 والتي تتمثل كما يلي: