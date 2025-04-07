متاح من هنا.. link الاستعلام عن نتائج مسابقة البريد الجزائري 2025 وشروط القبول عبرrésultats carrières.poste.dz

يبحث الكثير من الأشخاص مؤخرا عن موعد ظهور نتائج مسابقة البريد الجزائري 2025، حيث تكون تلك المسابقة من أهم وأبرز المسابقات المقدمة من الحكومة الجزائرية للشباب وذلك للعمل على توفير العديد من الوظائف الجديدة في قطاع البريد، وحددت الهيئة الأوراق اللازمة للتقديم في حالة قبول الشخص المتقدم لاستكمال إجراءات التوظيف.

موعد نتائج مسابقة البريد الجزائري 2025

أشارت بعض من المصادر المسئولة في هيئة البريد ، إنه بشأن موعد إعلان نتائج مسابقة البريد الجزائري 2025 من المنتظر الإعلان عنها الفترة المقبلة، وسيكون ذلك فور الانتهاء من عملية المراجعة وفحص الطلبات وذلك ليتم التأكد من استيفاء كافة الضوابط المحددة، وفي نفس السياق فقد يتطلب من الأشخاص الذي سيتم قبولهم في المسابقة بأن يقوموا بتقديم الأوراق المطلوبة ومنها صورة بطاقة التعريف، كذلك صورة المؤهل العلمي، أيضا صورة شهادة طبية للياقة الصحية، شهادة حسن سير وسلوك، كذلك السيرة الذاتية للمتقدم.

خطوات الاستعلام عن نتائج مسابقة بريد الجزائر لعام 2025

يمكن الاستعلام عن نتائج مسابقة بريد الجزائر لعام 2025 فور ظهورها بشكل رسمي ويكون ذلك عبر اتباع الخطوات المقبلة: