استقبل حالا.. تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2025 ابوظبي علي نايل سات وعرب سات بجودة HF

زاد البحث الفترة الماضية للتعرف على تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2025 الجديد على الأقمار الصناعية، حيث تعتبر قناة ناشيونال جيوغرافيك من أبرز وأهم القنوات الوثائقية المخصصة لعرض محتو متميز يدون حول الطبيعية والمحيطات والحياة البرية، واستطاعت بأن تحصل على شعبية كبيرة منذ بدء عرضها على شاشات التليفزيون، لذلك نقدم لكم الآن أخر تحديث لتردد القناة فتابعونا.
تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2025
يمكنكم الآن ضبط تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2025 الجديد على الأقمار الصناعية وذلك وفقا لأخر تحديث للترددات لتتمثل على النحو التالي:
- القمر نايل سات.
- التردد هو 11526.
- الاستقطاب أفقي.
- الترميز 27500.
- تصحيح الخطأ 5/6.
أو
- القمر عرب سات.
- التردد هو 11411.
- الاستقطاب أفقي.
- الترميز 27500.
- تصحيح الخطأ 3/4.
خطوات تنزيل تردد القناة الجديد على التليفزيون
يوجد بعض من النقاط الخاصة بتنزيل تردد القناة الجديد على التليفزيون للاستمتاع بمتابعة محتوى القناة المتميز، ويكون ذلك من خلال الخطوات الآتية:
- في البداية يتم تشغيل جهاز التليفزيون، ثم النقر على أيقونة القائمة.
- بعد ذلك يتم اختيار أيقونة الإعدادات، ومن ثم النقر على أضف جديد.
- من ثم اختيار القمر الذي تود ضبط القناة من خلاله، ثم انقر على متابعة.
- كتابة التردد الخاص بالقناة وباقي البيانات اللازمة وتكون بشكل سليم.
- ثم يتم الضغط على بحث، وانتظر عدة ثواني قليلة لتظهر أمامك القناة.
- أخيرا سيتم تنزيل القناة على جهازك لتتمكن من متابعة كافة البرامج الوثائقية التي تعرض على مدار اليوم.