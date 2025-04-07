ثبت حالا.. تردد وناسة للأطفال نايل سات وعرب سات لمتابعة برامج الأطفال علي مدار اليووم

تهتم الآمهات بالتعرف على أخر تحديث لتردد وناسة للأطفال الجديد للعام الحالي 2025، وذلك لأن تلك القناة تكون من أهم القنوات المميزة التي تمكنت من الحصول على شهرة كبيرة بين الأسر لأنها تقدم محتوى مخصص للأطفال تعليمي وترفيهي وديني، حيث تعرض القناة محتواها على مدار اليوم كله دون أي انقطاع وكذلك بجودة عالية لكل من الصورة والصوت.

تردد وناسة للأطفال 2025

يمكن ضبط تردد وناسة للأطفال على جهاز الريسيفر للاستمتاع بالأغاني والأناشيد والبرامج المتميزة التي تعرض على القناة، وجاء أخر تحديث للترددات على الأقمار الصناعية لتكون كما يلي:

ضبط القمر للقناة من خلال نايل سات، أيضا التردد 11430، كذلك الاستقطاب أفقي، يكون الترميز 27500، تصحيح الخطأ عبر 5/6.

ضبط القمر للقناة من خلال عرب سات، أيضا التردد 11270، كذلك الاستقطاب رأسي، يكون الترميز 27500، تصحيح الخطأ عبر 3/4.

كيفية إضافة قناة وناسة الجديد على الريسيفر

تتميز قناة وناسة بتنوع المحتوى وكذلك جودة عالية مع محتوى آمن ومناسبة لكافة الأطفال، ويمكن ضبط التردد على جهاز الريسيفر عبر اتباع الخطوات التالية: