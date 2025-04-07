شوف اسمك هسة.. أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة عموم المحافظات عبر منصة مظلتي

أعلنت وزارة العمل والشئون الاجتماعية العراقية، أنه يمكن الاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2025 في العراق عبر رابط منصة مظلتي الإلكترونية، حيث يعتبر دعم الرعاية الاجتماعية من أبرز برامج الدعم الحكومية المقدمة للمواطنين والفئات الأكثر احتياجا وذلك من أجل العمل على تحسين مستوى معيشتهم وأيضا مواجهة التحديات الاقتصادية التي تمر بها الدولة حاليا.

أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2025

أشارت وزارة العمل العراقية أنه يمكن الاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة من خلال اتباع الخطوات التي تمثلت كما يلي:

اولا: النقر على موقع منصة مظلتي.

تسجيل الدخول، ثم اختيار القائمة.

النقر على خانة دعم الرعاية الاجتماعية.

ثم تحديد رقم الدفعة، وكذلك اختيار المحافظة.

إدخال كافة البيانات المطلوبة وتكون دقيقة.

ثم الضغط على متابعة، أو استعلام.

أخيرا انتظر قليلا لتظهر أمامك النتيجة بالتفصيل.

الشروط المطلوبة للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية في العراق 2025

حددت الوزارة أنه يوجد بعض من الشروط المطلوبة للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية والتي تمثلت كما يلي: