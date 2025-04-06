رسميًا .. إجازة رسمية للموظفين “العد التنازلي على تاريخ عيد شم النسيم 2025 في مصر”

عيد شم النسيم يعتبر من أقدم وأهم الأعياد المصرية التي تعود جذورها إلى الحضارة الفرعونية، حيث احتفل به المصريون القدماء مع حلول شهر الربيع وعلى الرغم من أنه عيد ذات طابع مصري خالص إلا أنه مرتبط بشكل رسمي بعيد القيامة المجيد مما أدى إلى تغيير موعده سنويًا وفقًا للحسابات الفلكية المعقدة.

تاريخ عيد شم النسيم

في صباح يوم الأحد الموافق 20 أبريل تنطلق احتفالات عيد القيامة المجيد في وسط أجواء من البهجة ثم يأتي عيد شم النسيم يوم الاثنين الموافق 21 أبريل ويحتفل به المصريون جميعًا في أجواء مليئة بالبهجة والفرحة، حيث تزين البيوت بالبيض الملون وتناول الفسيخ والرنجة في مشهد يعكس وحدة الشعب المصري من مسيحين ومسلمين في أفراحه ومناسباته المختلفة، ويظل عيد شم النسيم يوم تقليدي مصري مميز يجمع بين الأصالة الفرعونية والتقاليد المسيحية.

موعد الإجازات الرسمية المتبقية 2025

أصدر رئيس مجلس الوزراء أجندة الإجازات الرسمية والتي جاءت كالآتي: