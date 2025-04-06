تلوين البيض وتجهيز الفسيخ والرنجة .. أبرز احتفالات عيد شم النسيم في مصر 2025

شم النسيم من يعتبر من أهم وأبرز المناسبات بالنسبة للمصريين جميعًا، وهو أقدم احتفال شعبي عرفه التاريخ على مر العصور حيث بدأ الاحتفال به في نهاية الأسرة الثالثة قديمًا عام 2700، ويحتفل به جميع المصريين مسيحين ومسلمين وتقام فيه العديد من الطقوس المختلفة والعادات والتقاليد وإعداد مجموعة من الأطعمة المعروفة.

احتفالات عيد شم النسيم في مصر

هناك العديد من مظاهر الاحتفالات المختلفة والعادات والتقاليد التي تقام في عيد شم النسيم والتي تتمثل في الآتي:

من مظاهر الاحتفال بعيد شم النسيم تناول بعض الأطعمة التقليدية المتعلقة بالعادات والتقاليد مثل الفسيخ والرنجة والبصل والسمك المملح.

من ضمن العادات والتقاليد للاحتفال بعيد شم النسيم تناول البيض والملانة “الحمص الأخضر” وهي أطعمة مصرية لها مدلول عند المصريين القدماء.

الذهاب إلى المنتزهات والحدائق للاستمتاع بالزهور في جو من الفرحة والبهجة.

تلوين البيض ونقش عليه الدعوات والأمنيات بألوان مستخلصة من الطبيعة.

إقامة رحلات عائلية ونيلية التي تضفي المناسبة طابعًا خاصًا.

موعد عيد شم النسيم في مصر 2025

شم النسيم من أقدم وأهم الأعياد التي يحتفل بها المصريون، حيث يتساءلون عن موعد عيد شم النسيم في مصر لتجهيز المأكولات وتلوين البيض ويعتبر رمزًا للتجدد والانطلاق، حيث وفقًا لأجندة الإجازات الرسمية للعام الجديد الذي أصدرها رئيس مجلس الوزراء يكون موعد عيد شم النسيم بعد عيد القيامة المجيد يوم الاثنين الموافق 21 أبريل 2025.