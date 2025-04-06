ثبتها الآن بكل سهولة “تردد قناة وناسة الجديد للأطفال 2025” .. أغاني مع لولو 24 ساعة

ازدادت عمليات البحث عن تردد قناة وناسة الجديد على مختلف الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات للاستمتاع بمشاهدة محتوياتها بجودة عالية، وتعتبر من أبرز وأهم القنوات الفضائية المتخصصة على مستوى الوطن العربي بفضل محتوياتها التي تقدمها من البرامج الهادفة التي تساعد الأطفال التعلم بكل سهولة، وهي قناة آمنة على الأطفال لما تقدمه من محتويات ترفيهية وتعليمية هادفة.

تردد قناة وناسة الجديد

أصدرت إدارة قناة وناسة التردد الجديد للقناة على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات:

قناة وناسة على القمر الصناعي نايل سات

تردد القناة: 11430.

جودة القناة: HD.

استقطاب القناة: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل ترميز القناة: 27500.

قناة وناسة على القمر الصناعي عرب سات

تردد القناة: 11270.

جودة القناة: HD.

استقطاب القناة: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل ترميز القناة: 27500.

مميزات قناة وناسة للأطفال

تتميز قناة وناسة بالعديد من المميزات المختلفة التي لا حصر لها والتي تتمثل في الآتي: