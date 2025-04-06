العد التنازلي على موعد عيد القيامه 2025 .. إجازة رسمية مدفوعة الأجر للموظفين والطلاب

عقب الاحتفال عيد الميلاد والغطاس يتساءل الأخوة الأقباط عن موعد عيد القيامة المجيد 2025 حيث تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد القيامة يوم الأحد، ويسبق عيد القيامة المجيد الصوم الكبير ويعد أطول فترة صوم في الكنيسة ويستمر لمدة 55 يوم، فالصوم هو أهم الركائز الأساسية في الإيمان المسيحي، ويعد هذا العيد من أهم وأفضل الأعياد بالنسبة للمسيحين مع عيد الميلاد المجيد.

موعد عيد القيامه 2025

تحدد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية موعد عيد القيامة المجيد 2025 وفقًا التقويم القبطي حيث يتم احتساب الغيد عقب تحديد بداية السنة القبطية التي توافق شهر برمودة، ثم يحدد موعد ذبح خروف الفصح لدى اليهود، وبعد ذلك يتم تحديد موعد عيد القيامة والذي يكون يوم الأحد الموافق 20 أبريل 2025 وهو يوم الأحد الذي يليه مباشرًة، ويعتمد حساب موعد عيد الفصح اليهودي على التقويم القمري، ويترأس قداسة البابا تواضروس الثاني قداس عيد القيامة المجيد والذي يقام ليلة سبت النور الموافق 19 أبريل 2025 في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

موعد بداية الأصوام 2025 للأخوة الأقباط

موعد الأصيام بالنسبة للأخوة الأقباط لعام 2025 وهي كالتالي: