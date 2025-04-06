طريقة استخدام تطبيق تليفوني لمعرفة رسوم موبايلي.. بالخطوات

أطلقت الحكومة المصرية متمثلة في وزارة الإتصال تطبيق تليفوني، من أجل التيسير على كافة الأشخاص حاملي الهواتف المحمولة من الخارج، لكي يتم التحقق من حالة التسجيل وسداد كافة الرسوم المستحقة على الهاتف الجوال، ناهيك عن أن ذلك يتضمن تنظيم الإستخدام الخاص بالأجهزة وضمان الإلتزام بكافة القوانين التي تُساعد المستخدمين في تجنب إيقاف الأجهزة التي يتم تهربيها من الخارج لداخل البلاد.

خطوات استخدام تطبيق تليفوني

هناك بعض الخطوات لكي يتم استخدام تطبيق تليفوني، وفقًا لما نص على النحو التالي:-

قم بالذهاب إلى تطبيق تليفوني بتنزيله من خلال متجر التطبيقات.

فيما يمكنك التأكد من حالة الجهاز بإدخال الرقم التعريفي المكون من 15 رقمًا.

فيما يمكنك معرفة الرقم الخاص بالجهاز بإدخال الكود المكون من ” *#06#”، أو بالدخول إلى الإعدادات الخاص بالهاتف.

استخدام تطبيق تليفوني

وأكدت وزارة الإتصالات، أن استخدام التطبيق من أجل الإستعلام عن الرسوم الجمركية المستحقة يكون تفعيلها لأول مرة بإستخدام شريحة مصرية، فيما يتم فرض سداد الرسوم في غضون الـ 90 يومًا الذي يبدأ من يوم 1 من شهر يناير 2025، وعند حال عدم سداد الرسوم يتم إتمام التسجيل، فيتم إيقاف الخدمة عن تطبيق تليفوني الخاصة الجهاز بداية من غدًا الإثنين الموافق 7 من شهر أبريل 2025، ناهيك عن أن تطبيق القرار يتضمن جميع أنواع الهواتف الصادرة من الخارج إلى داخل البلاد لكي يتم فرض أي عقوبات أو غرامات مالية